Путин назвал главную угрозу для Российской Федерации

Депутатами Государственной думы РФ было проведено первое заседание после выборов, а далее перед парламентариями выступил Глава Кремля Владимир Путин. Он озвучил кто является главным врагом общества России.

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Об этой информации сообщил Nezavisim , передает Ura-inform.

«В Росии, и значит у всех нас есть много общих серъёзных сложных вызовов. Главным врагом и угрозой для стабильности страны и для ее демографического будущего я считаю низкий доход граждан Росии»,-поведал Путин.

Так же он сообщил что дал соответствующие распоряжения чтобы в течение месяца были разработаны ещё дополнительно нужные меры, дабы поддержать граждан. Из его слов, в течении трёх лет на данные меры будут направляться финансовые средства в сумме 41,5 триллиона рублей.

Президентом России были поставлены правительству и властям РФ задачи:

-разрабатывать на протяжении месяца новые действия социальной поодержки населения в связи с повышением инфляции;

-сделать целостной поддержку семьи с детьми;

-сделать индексацию материнского капитала со следующего года, согласно инфляции за прошлый год;

-провести индексацию в следующем году , согласно инфляционных показателей соцвыплаты;

-увеличить темп проведения вакцинации от ковида.

Напомним, ранее сообщалось, Кабмин анонсировал повышение пенсий до 7800 грн с 1 января 2022: утверждены категории которых это коснётся.