Пенсионное обеспечение граждан в Украине всё ещё остаётся на низком уровне. Премьер-монстром Украины Денисом Шмыгалём было заявлено что увеличение ежемесячных пенсионных выплат служит главной задачей государства.

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Об этой информации сообщил Today, передает Ura-inform.

На заседании членов Кабмина было принято решение о том, что с первого января 2022 года будет увеличена ежемесячная выплата родным тех украинцев, которые погибли в ходе военного конфликта в зоне АТО или ООС.

Данный документ уже обнародован на официальном сайте Кабинета Министров.

Согласно данного документа, с первого января 2022 года минимальная пенсия для каждого нетрудоспособного члена семьи- родители, муж(жена), военнослужащих, которые погибли в ходе военных действий будет составлять 7800 гривен.

Ожидается, что уже в следующем году увеличенные выплаты пенсионного пособия смогут получить более дух тысяч граждан, у кого родственники отдали свои жизни за Украину, защищая границы государства и покой украинцев.

Адресную помощь к пенсионным выплатам будут предоставлять им невзирая на то, получают они они такую выплату или иные члены семьи.

Напомним, ранее сообщалось, Каким предупреждением для Нуланд служит статья Медведева про Украину: Погребинский.