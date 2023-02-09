Компания Маска ограничила для ВСУ использование интернета Starlink: озвучена причина

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Об этой информации сообщил Reuters, передает Ura-inform.

Президент компании Гвин Шотвелл заявила, что SpaceX не хочет, чтобы украинские военные использовали её технологии для наступательных ударов. По её словам, в контракте речь шла о гуманитарных целях: использования терминалов для связи в больницах, банках и на линии фронта.

«Спутниковый интернет-сервис SpaceX Starlink, предоставивший украинским военным широкополосную связь для защиты от российских военных, никогда не предназначался для использования как оружие. Однако украинцы непреднамеренно использовали его, таким образом, который не являлся частью какого-либо соглашения», – сказала Шотвелл.

Позже в разговоре с журналистами Шотвел сослалась на сообщение о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления дронами для выявления позиций противника, ведения дальнего огня и сброса бомб.

«Есть вещи, которые мы можем сделать, и мы уже их сделали», — отметила она, имея в виду использование Starlink с дронами.

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