Ученые нашли под землей особую структуру: эксперты рассказали, что с ней не так

Время чтения: 51 Секунд

Об этой информации сообщил журнал Nature Geoscience, передает «УРА-Информ».

Что было найдено?

Специалисты наткнулись на совершенно новый слой мантии под землей. Выяснилось, что ученым пришлось углубиться под землю на расстояние больше ста километров от поверхности. По предварительным данным, этот слой является частью астеносферы, которая расположилась под тектоническими плитами со стороны верхней части мантии.

Что особенного в мантии?

Ученые говорят о том, что астеносфера является достаточной пластичной вместе со слоями рядом. По их словам, именно это и является причиной, почему литосферные плиты легче перемещаются по ней. Ученые считают, что причина данной пластичности – это расплавление пород.

Комментарий специалиста

“Низкая вязкость астеносферы приводит к тому, что скорость сейсмических волн в ней падает, однако нижняя граница этой зоны оставалась малоизученной. Мы проанализировали сейсмические изображения мантии, получив глобальную карту астеносферы, и выяснили, что на глубине 150 километров наблюдается положительный градиент сейсмической скорости (скорость с глубиной начинает расти). Этот слой представляет собой основание астеносферы, где содержится частичный расплав”, – говорится в статье.

Напомним, найдена похожая на Землю планета: ученые сказали, к какой разгадке они приблизились.