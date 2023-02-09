РФ пригрозила Британии военными последствиями в случае передачи Украине истребителей

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Об этой информации сообщил Еurointegration, передает Ura-inform.

Российское посольство выступило с угрозами после того, как стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак обратился к своему министру обороны с просьбой проверить, какие самолеты можно предоставить Украине.

В Посольство РФ заявили, что поставка боевых самолетов Украине будет иметь «военные и политические последствия для европейского континента и всего мира».

«Хотим напомнить Лондону: в случае реализации такого сценария количество жертв очередного витка эскалации, а также ее военно-политические последствия для европейского континента и всего мира будут на руках Соединенного Королевства. Россия будет знать, как реагировать на любые недружественные действия британской стороны», – заявило российское посольство.

Напомним, ранее сообщалось, Британия дала Украине новое обещание: стало известно, что в Украину будут поставлять против РФ.