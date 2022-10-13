Ученые научились лечить слепых: эксперты рассказали о большом прорыве в науке

Человеческий мозг не перестает удивлять ученых своей способностью к адаптации и регенерации. В новом исследовании исследователи нашли способ восстановить зрение при врожденной слепоте. Пока эксперименты проводились только на мышах, но результаты исследований обнадеживают.

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Об этой информации сообщили в Science Alert, передает «УРА-Информ».

Группа нейробиологов из Калифорнийского университета в Ирвине провела исследование на мышах, моделирующих редкое наследственное заболевание сетчатки человека, известное как врожденная печеночная слепота (CLA). Это заболевание вызывает слепоту или тяжелые нарушения зрения с рождения. Причиной считается мутация в одном из нескольких десятков генов, связанных с сетчаткой и ее чувствительностью к свету.

На протяжении десятилетий ученые LCA изучали различные способы лечения поврежденных фоторецепторов сетчатки. Некоторые методы лечения включают имплантацию в эту часть глаза, другие операции, редактирование генов и другие медикаментозные методы лечения.

Исследование пролило свет

Все эти методы показывают улучшение зрения с разной степенью успеха. Однако ученые LCA считают, что синтетические соединения, воздействующие на сетчатку, на сегодняшний день являются наиболее многообещающими вариантами лечения. Особенно для людей с мутациями, поражающими фоторецепторы палочки (задняя часть глаза, воспринимающая тусклый свет).

В своих исследованиях ученые разработали специальные нейтроны, которые используют биохимические реакции для преобразования чувствительного света в электрические сигналы, которые остальная часть мозга может «считывать».

В предыдущих исследованиях ученые обнаружили, что введение этих синтетических ретиноидов в глаз может частично компенсировать потерю зрения. Однако ученые не знали, как это лечение будет применяться у взрослых.

Считалось, что зрительная система головного мозга развивается и укрепляется на определенном этапе развития. Это означает, что если глаза не тренировались в детстве, сетчатка никогда не сможет должным образом «связаться» со зрением. Но новое исследование показывает, что это совсем не так.

В своем исследовании исследователи вводили синтетический ретиноид взрослым мышам с врожденными дефектами сетчатки в течение одной недели. Результаты показали, что лечение было эффективным, и животные частично восстановили свою светочувствительность в течение следующих 27 дней.

Неожиданные результаты

Согласно результатам исследования, уже через 9 дней после введения синтетического ретиноида зрительный нерв активировал значительно большее количество нейронов зрительной коры. Проще говоря, исследование показывает, что центральный путь, который несет информацию от глаза к зрительной коре, может быть успешно, хотя и частично, восстановлен таким лечением у взрослых.

По словам невролога Сунила Ганди, он и его коллеги были приятно удивлены тем, как лечение по существу спасло клетки мозга, связанные со зрением. До сих пор исследование проводилось только на мышах, но результаты заставляют нейробиологов подозревать, что аналогичный эффект возможен и для зрительной системы человека.

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