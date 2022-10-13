Происшествия

РФ начала применять химическое оружие: СМИ выложили фотодоказательство

Ирина

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о том, что Российская Федерация в очередной раз нарушила нормы Женевской конвенции. Выяснилось, что ВС РФ хотели применить против воинов Украины химические заряды.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что инцидент произошел на территории Запорожского региона. Именно там ВСУ сбили вражеский дрон с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Когда спецалисты подошли к сбитой техники, они выявили, что россияне прицепили к дрону гранату типа «К-51».

Внутри нее, как оказалось, находится раздражающее вещество. Хотя специалисты еще не определили точный химический состав гранаты, есть информация, что это именно бомба, которая запрещена по международным требованиям.

Пока информация не была подтверждена международными экспертами. Однако, если это произойдет, РФ столкнется с еще большим количеством проблем на международной арене.

Как сообщалось временем ранее, в РФ сказали, когда применят ядерное оружие: Рябков выступил с официальным заявлением.

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