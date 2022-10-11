Технологии

Ученые выяснили, какую функцию выполняет мозжечок: новое открытие

Ирина

С учетом сложности человеческого тела, неудивительно, что мировые эксперты все еще изучают новые функции отдельных органов. На этот раз ученые обнаружили, что мозжечок отвечает не только за управление движением, но и помогает нам запоминать эмоциональные переживания.

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Об этой информации сообщили в Science Alert, передает «УРА-Информ».

Известно, что миндалевидное тело и гиппокамп в наибольшей степени ответственны за эмоциональные воспоминания. Однако они не единственные — было показано, что мозжечок в задней части мозга играет важную роль в этом процессе. Об этом стало известно в ходе нового исследования.

В новом исследовании приняли участие более 1,4 тысячи человек. люди. Во время эксперимента все прошли функциональную МРТ во время просмотра изображений. Все изображения условно разделены на три группы – положительные, отрицательные и нейтральные.

Новые функции мозжечка

Исследователи обнаружили, что мозжечок был более активен, когда участники видели положительные или отрицательные изображения. В то же время нейтралы не так воздействуют на эту область мозга.

Не менее интересным для ученых был высокий уровень связи между мозжечком и головным мозгом. Мозжечок получает информацию от передней поясной коры (ключевой области для восприятия и оценки ощущений) и передает информацию в миндалевидное тело и гиппокамп. В результате ученые пришли к выводу, что мозжечок является важным компонентом, отвечающим за тип хранения эмоциональной информации.

Комментарий эксперта

По словам нейробиолога Доминика де Кервена и Базельского университета в Швейцарии, это открытие позволит будущим ученым лучше понять, как работает наш мозг и как можно восстановить отдельные связи, если они по какой-то причине нарушены.

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