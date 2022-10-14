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В НАТО намерены передать Украине мощную технику: Столтенберг сказал, на что решился Блок

Ирина

Ключевой представитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил о том, что Украинское государство получит соответствующее вооружение, которое поможет справиться с российским агрессором.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«НАТО в скором времени предоставит официальному Киеву соответствующее количество оборудования для борьбы с БПЛА. В частности, речь идет о сотне станций глушения беспилотников, которые помогут сделать неэффективной технику, что произведена Российской Федерацией и Ираном. Благодаря этому граждане Украины и инфраструктура государства будут защищены», – сообщил Столтенберг.

Однако на этом он не закончил свое заявление. По его словам, что в долгосрочной перспективе партнеры помогут Вооруженным силам Украины полностью отойти от оборудования СССР, и на 100% использовать вооружение образца НАТО.

Как сообщалось ранее, РФ начала применять химическое оружие: СМИ выложили фотодоказательство.

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