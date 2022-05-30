В человеческих волосах есть золото: ученые пришли к неожиданным выводам

Научные эксперты выявили, что наши тела содержат значительно больше элементов, чем это можно представить. Выяснилось, что золото даже есть в наших волосах и в теоретической перспективе его можно добыть.

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Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

В самом начале ученые отметили, что волосы людей фактически наполовину состоят из углерода. Однако в их составе присутствует кислород, азот, водород, сера и многие другие элементы. Впрочем, недавно к этому списку прибавилось золото.

Притом специалисты утверждают, что в детских волосах концентрация золота должна быть выше, чем у взрослых людей. Причина проста – специальные вещества попадают к младенцам через грудное молоко матери.

К сожалению, даже в детских волосах золота находится очень мало. Речь идет о наночастицах, которые увидеть можно только при помощи микроскопа. Поэтому привычным путем золото не добудешь из собственных или детских волос. Однако в будущем подобная технология может появиться.

Напомним, эксперты нашли следы новой древней цивилизации: исследование пролило свет на любопытную находку.