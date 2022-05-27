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Эксперты нашли следы новой древней цивилизации: исследование пролило свет на любопытную находку

Представители научного сообщества смогла найти в бассейне Амазонки следы древнего поселения доиспанского периода, которое взбудоражило умы экспертов. Они выяснили немало интересных фактов о том, кто там жил, и что это были за люди.

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Данная информация представлена ресурсом «НВ», передает «УРА-Информ».

Ученые в начале сказали, что в низменной тропической саванне, скорее всего, никаких поселений не могло быть. Во всяком случае, так думали раньше. Причина банально проста: неблагоприятный климат, который сильно бы помешал оседлой, стабильной жизни.

Однако они изменили свое мнение. Специалисты установили соответствующий прибор на вертолет, с помощью которого ими было сделано трехмерное изображение. Оно проявило цивилизацию, которая жила на этой территории между 500 и 1400 годами нашей эры.

Древние люди смогли в какой-то степени обуздать силы природы. Они выстроили мощнейшую водохозяйственную инфраструктуру. Именно она позволила им пережить длительные сезоны засух. Кроме того, там даже была сеть каналов и дамб.

Эксперты уже назвали свое открытие «Цивилизация Касарабе». Один город данной цивилизации был по площади в 147 га, а второй в два раза больше – 315.

Напомним, ученые выяснили, где во Вселенной может существовать жизнь: новый вывод экспертов.

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