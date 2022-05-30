Экономика

Польша прекратила бесплатные поставки топлива в Украину

Польша осуществляет поставки на регулярной основе

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Польша останавливает бесплатные поставки топлива на территорию украинского государства, и сейчас осуществляет их за деньги. Об этом заявила в интервью порталу BiznesAlert министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, передает УРА-Информ.

Польша, как отметила чиновница, в данный момент осуществляет поставки на регулярной основе, однако, в данный момент приоритетным считает внутренний рынок и Украина. Также украинский рынок рассматривается со стороны польского правительства, как партнер с потенциалом рынка.

«В начале войны и после бомбардировок НПЗ мы отправляли топливо бесплатно. Сейчас это коммерческие поставки Orlen, требующие больших логистических усилий», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что минобороны Украины имеет всю информацию об пленных украинских бойцах, которые вышли из «Азовстали» в захваченном российскими оккупантами Мариуполе, однако, учитывая сложный переговорный процесс и безопасность наших защитников, сейчас эта информация абсолютно секретна. 

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