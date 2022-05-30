«Будет мощной силой»: семьи защитников Мариуполя создают Совет жен и матерей

Этот Совет будет медиатором между родными и властью

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Родные и близкие защитников героических Мариуполя создают Совет жен и матерей военных. Об этом они заявили сами в ходе сегодняшнего брифинга, передает УРА-Информ.

«Этот Совет будет медиатором между родными и властью. Будет мощной публичной силой и лучом света в сохранении человеческих ценностей», – сообщила жена бойца полка «Азов» Наталья Зарицкая.

Ранее сообщалось, что Польша останавливает бесплатные поставки топлива на территорию украинского государства, и сейчас осуществляет их за деньги.