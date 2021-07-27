ВМС Франции испытывают новое лазерное оружие (ВИДЕО)

CILAS инвестировала в разработку системы защиты под названием HELMA-P

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Дроны навсегда зарекомендовали себя на современном поле боя. Устройства, часто использующие искусственный интеллект, сами принимают решения о том, чтобы сбить или уничтожить соответствующую цель. Неудивительно, что все больше и больше стран разрабатывают технологии для защиты от такого рода угроз.

Французская оружейная компания CILAS инвестировала в разработку системы защиты под названием HELMA-P (High Energy Laser for Multiple Applications — Power). Устройство, внешне похожее на небольшого робота, основано на наборе специально откалиброванных оптических датчиков, отслеживающих дроны во время полета, пишет УРА-Информ.

Если техника успешно распознает технику противника, срабатывает мощный двухкиловаттный лазер, сбивающий вражеские цели за короткое время. Для управления всей машиной нужен только один человек. Именно она принимает сигналы от вездесущих датчиков, установленных на HELMA-P, а затем с помощью контроллера, похожего на джойстик, производит выстрел.

Система, разрабатывавшаяся более двух лет, прошла несколько этапов тестирования. CILAS уверяет, что все они прошли успешно, а система HELMA-P успешно сбила 37 дронов. Последнее испытание состоялось 7 июля этого года.

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