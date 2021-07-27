Экономика

Украинским пенсионерам повысят выплаты: кому ждать повышения пенсий

Сейчас получают доплату к пенсии граждане в возрасте от 80 лет

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Минсоцполитики Украины предлагает в будущем 2022 году включить пенсионеров в возрасте от 70 лет в инициированную шестым президентом государства Владимиром Зеленским программу адресных пособий для пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на министра социальной политики Марину Лазебную, пишет УРА-Информ.

«В течение 2020 и 2021 годов адресную доплату к пенсиям в размере 500 гривен ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет. При этом пенсии для них не могут быть меньше 2 600 грн. Эти меры повысили доходы 1,4 млн пенсионеров. В текущем году к этой программе присоединились пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. С 1 октября они будут получать ежемесячно компенсационную выплату в размере 400 гривен», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что в таком случае будут повышены доходы дополнительно 1,5 млн пенсионерам.

Ранее сообщалось, что в Украине снова подняли пенсии. На этот раз речь идет во военных, участниках боевых действий и ветеранов МВД.

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