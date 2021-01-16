Технологии

Французская армия будет использовать специальные микродроны

Микродрон Parrot был адаптирован для работы в армии

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Французский производитель дронов Parrot объявил, что поставит 300 беспилотных дронов ANAFI для французской армии. И все это по специальному пятилетнему контракту.

Французское агентство оборонных закупок DGA выбрало Parrot для обеспечения армии микродронами для вооружения французской армии. Генеральный директор и основатель Parrot сказал, что очень горд тем, что его компания выиграла тендер DGA и сможет поставлять свои дроны французским военным. Parrot также фокусируется на разработке платформы ANAFI, предназначенной для широкой публики, усиленной для нужд профессионалов и обеспеченной для нужд вооруженных сил, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Микродрон Parrot был адаптирован для работы в армии и предлагает солдатам конструкцию весом 500 грамм с возможностью наблюдения как днем, так и ночью. Время полета всего устройства составляет 32 минуты, что является одним из лучших результатов в своей категории. Пятилетний контракт, подписанный Parrot с французскими военными, предусматривает разработку как минимум нескольких сотен дронов и обслуживание аппаратного и программного обеспечения для управления этими устройствами.

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