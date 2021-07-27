Спорт

Украинский пловец вышел в финал с Олимпийским рекордом

Романчук побил также рекорд Украины

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Украинские пловцы наконец-то сумели преодолеть предварительный раунд на Олимпийских играх в Токио.  Сразу два украинских спортсмена пробились в решающий заплыв на дистанции 800 метров свободным стилем.

Михаил Романчук не только выиграл свой предварительный заплыв, но и также показал лучший результат среди всех спортсменов, которые принимали участие в отборе. Теперь его результат — 7.41,28. Таким образом, именно результат украинца является Олимпийским рекордом в этой дисциплине, ведь дистанция 800 метров свободным стилем впервые представлена на Олимпиаде, пишет УРА-Информ.

Кроме этого, Романчук побил собственный рекорд Украины, который установил в 2019 году в Стокгольме – 7.42,49.

В заплыве Романчука четвертый результат показал еще один представитель Украины Сергей Фролов. Его результат — 7.47,67. В итоге такие показатели принесли Сергею также место в финале соревнований. Его результат оказался седьмым среди всех участников.

Ранее мы сообщали, что украинка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады.

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