Сбой в Google: Gmail, Google Диск, Google Фото и YouTube не работают

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Приложения, принадлежащие Google, дают сбой. Пользователи сообщают о проблеме, среди прочего с Gmail, YouTube и другими популярными сервисами.

Глядя на карту сбоев Google в Downdetector, можно увидеть, что регионы Великобритании больше всего пострадали, но в комментариях вы можете прочитать многочисленные комментарии о сбое Google и в Украине.

Об этом пишет УРА-Информ.

На данный момент фиксируются проблемы со всеми службами Google на протяжении нескольких минут. Gmail, Google Drive, Google Фото или даже Youtube не отвечают запросам.

Весь сбой довольно странный, пользователи сообщают, что их автоматически выбрасывает из всех учетных записей, которые используются в браузерах. То же самое относится к доступу к службам с Google Chrome, нажатие на аватар не приводит к переключению учетных записей, а вкладка со службами Google неактивна, и отображается белое поле.

Ранее мы сообщали, что Google и Amazon заплатят миллионные штрафы.