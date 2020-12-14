Зеленский уйдет с должности и дело не в Донбассе — эксперт

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Все больше экспертов, политиков и политологов говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свою должность преждевременно.

С таким предположением на этот раз выступил народный депутат Олег Волошин. Он считает, что уже в скором времени глава государства может потерять свою должность из-за коррупции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на politnavigator.

По словам народного депутата от пророссийской партии «Оппозиционная платформа За Жизнь» в стране процветают коррупционные схемы. При этом он добавляет, что эти схемы разработаны в Офисе президента и курируются вооружением президента.

Олег Волошин добавляет, что украинский бюджет продолжает разворовываться. Именно по этой причине, по мнению народного избранника, Зеленский в скором времени должен будет покинуть пост главы государства.

«Эта проблема похлеще продолжающегося конфликта на Донбассе и насильственной украинизации», — заявил Волошин.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский оценил выводы Веницианской комиссии по решениям Конституционного суда Украины и ситуации в общем.