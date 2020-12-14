Политика

Зеленский уйдет с должности и дело не в Донбассе — эксперт

Виктор
Время чтения:43 Секунд

Все больше экспертов, политиков и политологов говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свою должность преждевременно.

С таким предположением на этот раз выступил народный депутат Олег Волошин. Он считает, что уже в скором времени глава государства может потерять свою должность из-за коррупции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на politnavigator.

По словам народного депутата от пророссийской партии «Оппозиционная платформа За Жизнь» в стране процветают коррупционные схемы. При этом он добавляет, что эти схемы разработаны в Офисе президента и курируются вооружением президента.

Олег Волошин добавляет, что украинский бюджет продолжает разворовываться. Именно по этой причине, по мнению народного избранника, Зеленский в скором времени должен будет покинуть пост главы государства.

«Эта проблема похлеще продолжающегося конфликта на Донбассе и насильственной украинизации», — заявил Волошин.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский оценил выводы Веницианской комиссии по решениям Конституционного суда Украины и ситуации в общем.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
100 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Наталия

Особый статус ОРДЛО: законопроект одобрили в Раде

Комитет украинского парламента по организации государственной власти уже рассмотрел законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах оккупированных Донецкой и Луганской области....
Наталия

Работа Рады во время локдауна: в «Слуге народа» уточнили расписание

Во время локдауна, которое украинское правительство запланировало на январь, Верховная рада будет работать в комитетах. Известно, что пленарная неделя будет перенесена на последние семь дней...
Виктор

В Москве заявили о масштабном наступлении Украины: будет воздушный удар

Российские политики продолжают высказывать свое мнение, что Украина не намерена заканчивать конфликт на Донбассе мирным путем, а хочет военными действиями вернуть свои территории. Депутат Думы...
Наталия

Денег нет, уехать невозможно, — жители ОРДЛО винят Пушилина

Жители Донецка жалуются на то, что у них нет денег. Людям элементарно не хватает на еду. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на жителей Донецка...
Наталия

Продление особого статуса ОРДЛО: в ТКГ оценили возможности изменения закона

Изменения в закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) власти пока что не обсуждали и не планировали вносить. Это действие является возможным лишь...
Наталия

Выдуманная болезнь COVID-19: неожиданное заявление «слуги»

Народный избранник от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная инфекция нового поколения является выдумкой. Политик отметил, что не имеет доверия ни к одной...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap