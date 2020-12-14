Спорт

Лига Европы: Динамо и Шахтер узнали своих соперников

Виктор
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Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своих соперников узнали и украинские клубы – донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Отметим, что и донецкий и киевский клубы вышли в плей-офф второго по значимости клубного европейского турнира благодаря третьим местам в Лиге чемпионов в своих группах. «Шахтер» опередил «Интер», но пропустил вперед «Боруссию» М и «Реал». «Динамо» пропустило вперед «Барселону» и «Ювентус», но оказалось сильнее «Ференцвароша».

Об этом пишет УРА-Информ

Киевское «Динамо» сыграет против команды из Бельгии – «Брюгге». Напомним, что именно бельгийский клуб выбил вице-чемпионов Украины из квалификации Лиги чемпионов прошлого сезона. В этом розыгрыше «Брюгге» играл в Лиге чемпионов и занял третье место в группе с «Зенитом», «Лацио» и «Боруссией». Первый матч пройдет в Киеве.

Донецкий «Шахтер» сыграет против израильского «Маккаби». На групповом этапе ЛЕ клуб занял второе место в группе с «Сивасспором», «Карабахом» и «Вильярреалом». Первый матч состоится в Израиле.

Отметим, что первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля, а ответные — 25 февраля.

Напомним, что ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Виктор

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