Миллионные штрафы для интернет-гигантов: за что заплатят Google и Amazon

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Французская национальная комиссия по информационным технологиям и свободе (CNIL) наложила штраф в размере 100 миллионов евро на Google и 35 миллионов евро на Amazon. Интернет-гиганты были оштрафованы за установку файлов cookie без согласия пользователей Интернета.

В марте 2020 года CNIL провела онлайн-проверку браузера google.fr, которая показала, что, когда пользователь заходит на этот веб-сайт, файлы cookie автоматически размещаются на их компьютерах. В последующие месяцы CNIL провела еще несколько проверок amazon.fr, которые также показали, что компания использовала аналогичную незаконную процедуру.

Об этом пишет УРА-Информ.

Французский контрольный орган заявляет в своем заявлении, что незаконные действия Google затрагивают примерно 50 миллионов французских пользователей Интернета, а действия американского браузера не соответствуют французскому законодательству.

Компаниям был дан трехмесячный период для внесения изменений в информирование пользователей об установке файлов cookie. Если они этого не сделают, им придется платить дополнительные штрафы в размере до 100 000 евро в день.

В заявлении Google говорится, что французский регулирующий орган «не принял во внимание, что национальные законы и правила являются неопределенными и могут постоянно меняться».

Ранее мы сообщали, что Apple оштрафовали на 12 миллионов долларов.