Технологии

Миллионные штрафы для интернет-гигантов: за что заплатят Google и Amazon

Виктор
Время чтения:54 Секунд

Французская национальная комиссия по информационным технологиям и свободе (CNIL) наложила штраф в размере 100 миллионов евро на Google и 35 миллионов евро на Amazon. Интернет-гиганты были оштрафованы за установку файлов cookie без согласия пользователей Интернета.

В марте 2020 года CNIL провела онлайн-проверку браузера google.fr, которая показала, что, когда пользователь заходит на этот веб-сайт, файлы cookie автоматически размещаются на их компьютерах. В последующие месяцы CNIL провела еще несколько проверок amazon.fr, которые также показали, что компания использовала аналогичную незаконную процедуру.

Об этом пишет УРА-Информ.

Французский контрольный орган заявляет в своем заявлении, что незаконные действия Google затрагивают примерно 50 миллионов французских пользователей Интернета, а действия американского браузера не соответствуют французскому законодательству.

Компаниям был дан трехмесячный период для внесения изменений в информирование пользователей об установке файлов cookie. Если они этого не сделают, им придется платить дополнительные штрафы в размере до 100 000 евро в день.

В заявлении Google говорится, что французский регулирующий орган «не принял во внимание, что национальные законы и правила являются неопределенными и могут постоянно меняться».

Ранее мы сообщали, что Apple оштрафовали на 12 миллионов долларов.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Виктор

Вторая попытка: Boeing 737 MAX возвращается в небо после серии крушений

Спустя более двух лет после "посадки" Boeing 737 MAX возвращается в строй. Первые коммерческие полеты после доработок уже начались. То, что должно было стать кульминацией...
Виктор

Произошел взрыв прототипа ракеты Илона Маска Starship: все подробности

Прототип ракеты Starship от американской космической компании SpaceX взорвался в среду в Техасе во время посадки. На борту не было экипажа. Программа Starship готовит ракеты...
Виктор

Apple представила наушники AirPods Max (ФОТО)

Apple представила новые наушники AirPods Max. Помимо качественного звука, оборудование должно отличаться активным шумоподавлением. Что интересно, наушники работают только с оборудованием Apple - судя по...
Наталия

За одну секунду до старта SpaceX отменила запуск космического корабля Starship

За 1,3 секунды до запуска двигателей первого прототипа межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship был отмене старт. Корабль должен был осуществить прыжок...
Виктор

Так выглядит станция Hyperloop в Лас-Вегасе (ВИДЕО)

В сентябре этого года Илон Маск объявил, что первый полностью действующий тоннель под Лос-Анджелесом почти завершен. Проект предполагает строительство сверхбыстрой транспортной системы на базе туннелей,...
kiman

Котлы твердотопливные от лучшего украинского производителя Altep

Котлы, работающие на твердом топливе, получили массу положительных отзывов. Ведущим производителем по их производству в Украине признана компания Altep. Она выпускает отопительное оборудование для бытового,...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap