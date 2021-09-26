Спорт

Усик поднялся на первое место в рейтинге супертяжеловесов

Джошуа опустился на вторую строчку

Время чтения: 45 Секунд

Украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) поднялся на первое место в мировом рейтинге тяжеловесов статистического портала Boxrec.com.

В субботу на вечере бокса в Лондоне украинец победил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), завоевав чемпионские пояса федераций WBA, WBO и IBF, пишет УРА-Информ.

После этого статистический портал обновил свой рейтинг лучших боксеров в самой тяжелой весовой категории. Украинец сумел подняться на первую строчку в престижном рейтинге.

Побежденный британец опустился на вторую позицию рейтинга. Из-за длительного бездействия Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер, которые вернутся на ринг 9 октября, не попали в этот список.

Рейтинг в супертяжелом весе по версии Boxrec.com:

1. Александр Усик,

2. Энтони Джошуа,

3. Диллиан Уайт,

4. Джозеф Паркер,

5. Майкл Хантер,

6. Энди Руис,

7. Дерек Чисора,

8. Кубрат Пулев,

9. Мурат Гасиев,

10. Джо Джойс.

Сразу после поединка Александр Усик поделился впечатлениями от боя, отметив, что сейчас не думает о реванше.

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