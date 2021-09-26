Технологии

Пользователи Apple против новой версии iOS

Все из-за одного момента

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Новая система Apple уже несколько дней доступна для бесплатной загрузки, но особого внимания пользователей она не привлекает. Многие люди по-прежнему придерживаются более старой версии программного обеспечения. Почему?

20 сентября состоялась премьера новой системы Apple iOS 15. Программное обеспечение входит в состав iPhone 13 и доступно для бесплатной загрузки на предыдущих моделях. Но пользователи не хотят использовать эту опцию, пишет УРА-Информ.

Отчет, подготовленный Mixpanel, показывает, что примерно через 2 дня после премьеры только 8,5 процента владельцев iPhone решили обновить систему. Для сравнения, за тот же промежуток времени с момента премьеры iOS 14 было скачано 14,5 процентов пользователей. Это кардинальная разница.

Чем это могло быть вызвано? В iOS 15 neuralMatch не появилось при выпуске, но эта функция, несомненно, появится позже. Программное обеспечение вызвало много споров из-за того, что его задачей будет сканирование фотографий, загруженных пользователями в iCloud. Apple оставила калитку для людей, которые ценят конфиденциальность в форме iOS 14.8. Компания позволит пользователям, которые не хотят быть затронутыми изменениями, оставаться на этой версии системы.

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