Украина предупреждала европейцев

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Стала известна информация, свидетельствующим о том, что Украина предупреждала о небезопасном воздушном пространстве за несколько месяцев до крушения самолета Malaysia Airlines над Донбассом.

За несколько месяцев до крушения самолета Malaysia Airlines Украина предупредила другие европейские страны и авиационную организацию Евроконтроль, что из-за российской агрессии она не может гарантировать безопасность в своем собственном воздушном пространстве, сообщает УРА-Информ со ссылкой на RTL Nieuws.

Портал получил доступ к документам только после судебного процесса против Министерства юстиции, которое отказалось предоставить ему записку голландского чиновника из Министерства экономики и инфраструктуры, присутствовавшего на заседании авиационной организации Евроконтроль (ECAC).

Встреча состоялась в начале мая 2014 года в Париже, после чего Украина должна была выразить озабоченность по поводу обеспечения безопасности своего воздушного пространства.

— Территориальной целостности Украины много раз и разными способами угрожала Российская Федерация, — сообщил чиновник в выступлении украинских представителей о ситуации в стране.

— Следовательно, безопасность в авиации на данный момент не может быть гарантирована украинскими властями, — говорится в сообщении представителя голландского министерства.

Содержание отчета голландского чиновника важно, поскольку до сих пор голландское правительство утверждало, что ничто не указывает на «конкретную угрозу» гражданской авиации.

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