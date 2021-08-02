Общество

В Украине могут ввести ограничения для тех, кто не вакцинировался

Михаил Радуцкий о ситуации

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Уже в ближайшее время в Украине могут ввести ограничения для тех, кто не вакцинировался от коронавируса. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он напомнил, что Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей. Также добавил, что на этом, скорее всего, по ограничениям не остановятся, пишет УРА-Информ.

«По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель», — написал Радуцкий на своей страницей в Фейсбук.

Он добавил, что речь не идет обязательной вакцинации, ведь никто не имеет права заставлять человека прививаться. В тоже время он добавил, что вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники.

Ранее мы сообщали, что почти половина американцев уже вакцинирована от COVID-19.

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