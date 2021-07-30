Украинец Хаммо проиграл в схватке за бронзу россиянину на Олимпиаде в Токио

Украинец не сумел победить Башаев

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Украина сегодня, 30 июля, несмотря на все надежды, не сумела завоевать медали на Олимпийских играх в Токио. Самым близким к награде был дзюдоист Яков Хаммо, но он проиграл решающую схватку.

Хаммо, который на последнем чемпионате мира перед Олимпиадой стал третьим, уверенно прошел первые два раунда Олимпиады. Однако в четвертьфинале он уступил представителю Японии Хисайоши Харасави. Однако борьба за медаль для украинца на этом не закончилась, пишет УРА-Информ.

Хаммо в утешительном поединке победил представителя Узбекистана Бекмурода Олтибоева. Его украинцу удалось победить благодаря выполненному приему ваза-ари на 1:08 минуте схватки. В итоге украинец довел противостояние до победы и прошел за поединок за бронзу.

Там он встретился с представителем ОКР Тамерланом Башаевым, который является первым номером мирового рейтинга. Схватка закончилась по итогам четырех минут. Украинец пропустил прием от соперника, после чего тот его удержал и победил.

Ранее мы сообщали, что украинка Элина Свитолина проиграла в полуфинале теннисного турнира и сыграет в матче за бронзу.