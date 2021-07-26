В «ДНР» подорожал хлеб: при чем здесь Россия

Подорожали ингредиенты для производства хлеба и выпечки

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Жители ОРДО в последние дни заметил подорожания хлеба и других хлебобулочных изделий. Рост цены не значительный, но есть факторы, из-за которых хлеб будет дорожать и дальше.

Отмечается, что подорожали ингредиенты для производства хлеба и выпечки. Это подсолнечное масло, маргарин, смеси, сахар и другие продукты. На некоторые позиции рост цен составил больше 50%. Выросли цены на бензин и дизтопливо, которые также влияют на стоимость продукции, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«На предприятиях по производству этого сегмента продукции некому работать. Как сетуют в одном из таких предприятий, у них есть 130 (!) вакансий. Зарплата очень скромная, проблема в том, что многие выехали на работу в Россию», пишет паблик.

Источник также добавляет, что все сырье, кроме муки, упаковочные материалы, запчасти предприятия вынуждены импортировать из России.

Из-за всего этого хлеб уже должен был подорожать минимум на четверть. Но в ОРДО искусственно сдерживают взрывной рост на социально значимые продукты из-за приближающихся «выборов».

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» резко подорожал бензин.