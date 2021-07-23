Спорт

Первые украинские спортсмены стартовали на ОИ-2020: их результаты

Стартовали соревнования в стрельбе из лука

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Первые украинские спортсмены стартовали на летних Олимпийских играх в Токио. Украинцы принимали участие в квалификационных соревнованиях в стрельбе из лука.

В женской стрельбе из лука Украина представлена сразу тремя спортсменками — Вероника Марченко, Лидия Сиченикова и Анастасия Павлова. В мужской стрельбе — Алексей Гунбин. Спорсомены сделали по 72 выстрелы и за их результатами получили номер посева, победить – 1, а последний – последнее, пишет УРА-Информ.

Лучший результат среди украинок показал Вероника Марченко – 35 место (635 очков) в протоколе. Второй среди украинок стала Анастасия Павлова — 41 место (631 очко), а Лидия Сиченикова завершила отбор на 54-й позиции (623 очка).

Алексей Гунбин в мужской стрельбе из лука также прошел квалификацию. Он занял 28 место (656 очков).

В тоже время сборная Украины по стрельбе из лука вылетела из квалификации смешанного турнира стрельбе из лука. Украина показала 18 результат, а в плей-офф проходили 16 лучших сборных. В тоже время женская команда сумела выйти дальше.

Напомним, что сегодня, 23 июля, в 14 по Киеву начнется церемония открытия ОИ-2020.

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