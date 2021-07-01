Швейцария — Испания: мнение букмекеров и онлайн трансляция

Матч начнется в 19:00 второго июля

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В первом четвертьфинале Евро-2020 мы увидим соперничество Швейцарии с Испанией. Обеим командам пришлось отыграть лишние полчаса в предыдущем раунде плей-офф турнира, но «Крестоносцы» заслуживают гораздо больше аплодисментов за свое выступление. Подопечные Петковича выбросили за борт французов, выиграв серию пенальти.

Форма команд

Швейцарцы, которые считались в матче против Франции аутсайдерами, неожиданно потрясли футбольный мир. Швейцария прекрасно сыграла командно и не сдалась даже тогда, когда проигрывала по ходу матча французам. Сначала команда Петковича сумела вырвать сенсационную ничью в основное время, а позже, при некоторой удаче стала победителем в серии пенальти (5:4).

Нельзя забывать, что Швейцария все-таки с трудом вышла из группы А, где изначально уступила ценные очки Уэльсу (1:1) и проиграла Италии (0:3). Только победа над Турцией (3:1) позволила им попасть в число счастливчиков, вышедших в 1/8 финала с третьих мест.

Между тем, почти такой же ход матча мы наблюдали в поединке Испании и Хорватии (5:3). Причудливая ошибка Саймона навсегда запомнится испанским фанатам. Испанцы после хорошей игры на первых минутах неожиданно начали играть хуже и еще до перерыва потеряли лидерство. Однако со второго тайма земля под ногами игроков Далича начала осыпаться, когда Ла Роха за короткий промежуток времени повела вперед в два гола.

Игра хорватских лидеров позволила всей команде сенсационно вернуться в игру. Удар Пашалича незадолго до свистка арбитра продлил игру еще на две четверти часа. На дополнительное время сил и духа у Хорватии уже не осталось. Испания забила еще два гола и прошла дальше.

У Ла Рохи было нелегкое начало турнира. Две ничьи против Швеции (1:1) и Польши (0:0) подверглись резкой критике со стороны национальных газет и СМИ. Кажется, все говорит о том, что разгромная победа над Словакией (5:0) позволила команде Энрике поймать попутный ветер и теперь все работает как в швейцарские часы, но Хорватия показала, что и с такими испанцами можно играть.

История противостояний

На данный момент сборные сыграли между собой 22 раза. В очных противостояниях лидируют испанцы. На их счету 16 побед. Интересно, что швейцарцы выиграли всего один раз. Исторический триумф произошел на большом турнире. Все произошло во время ЧМ-2010, когда в группе «Крестоносцы» скромно обыграли испанцев (1:0).

Нельзя забывать о двух осенних столкновениях 2020 года, когда две команды встретились в Лиге Наций. Сначала победили испанцы (1:0), а в матче-реванше – была ничья (1:1).

Кадровая ситуация

У Владимира Петковича трудные время. Швейцарский тренер не сможет использовать Гранита Джака, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. Кроме того, непонятно, как все будет развиваться в атаке. Марио Гавранович забил решающий гол в ворота Франции, но, по сообщениям швейцарских СМИ, тренер сохранит веру в Хариса Сеферовича.

В свою очередь Луис Энрике уже произвел несколько кадровых перестановок во встрече с Хорватией. Вероятно, мы снова увидим Жорди Альбу с первых минут, а Эрик Гарисия, скорее всего сыграет с Аймериком Ляпортом.

Предварительные составы

Швейцария: Соммер; Эльведи, Аканджи, Родригес; Видмер, Фройлер, Закария, Цубер; Шакири; Эмболо, Сеферович.

Испания: Унай Симон; Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Жорди Альба; Коке, Бускетс, Педри; Сарабия, Мората, Ферран Торрес.

Мнение букмекеров

Победа Швейцарии в основное время — 5.95

Ничья – 3.38

Победа Испании в основное время – 1.67

Проход Швейцарии – 3.51

Проход Испании – 1.30

Трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta.