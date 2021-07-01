Бельгия — Италия: анонс и онлайн трансляция

Матч начнется 2 июля в 22:00 по Киеву

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Матч Бельгия — Италия, несомненно, является самым интересным четвертьфиналом Евро-2020. Это еще один поединок на этом турнире, в котором встретятся две команды из группы основных претендентов на финальный триумф. Игра состоится в пятницу на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало в 22:00.

Форма команд

Противостояние пятницы будет поединком между двумя командами, которые еще не проигрывали на Евро-2020. В групповом этапе бельгийцы поочередно выиграли у России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии (2:0), но настоящее испытание их ждало только в 1/8 финала, где им предстояло столкнуться с сильной сборной Португалии. Однако подопечные Роберто Мартинеса оказались на высоте, выиграли 1:0 и вышли в четвертьфинал. Теперь перед ними стоит еще более сложная задача, но бельгийцы — одни из фаворитов и должны показывать свой класс.

Сборная Италии во время финального турнира чемпионата Европы продолжает удивительную серию под руководством Роберто Манчини. На групповом этапе Squadra Azzurra переиграла Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В матче за выход в четвертьфинал Австрия доставила немало проблем итальянской национальной команде, но подопечные Манчини в итоге выиграли со счетом 2:1 после дополнительного времени и вышли в восьмерку лучших. Сборная Италии перед матчем с Бельгией может похвастаться рекордной серией из 31 матча подряд без поражений. В последний раз команда из Апеннинского полуострова потерпела поражение в сентябре 2018 года, когда проиграла Португалии 0:1 в матче Лиги Наций.

Бельгийцы во главе с Роберто Мартинесом тоже очень редко уходят с поля пораженными. Из последних 27 официальных игр они проиграли только одну. Англия нашла способ их преодолеть в октябре прошлого года. С тех пор они сыграли 13 матчей, выиграв 11 из них.

История противостояний

Пятничная игра станет 23-м матчем обеих команд в истории. Баланс противостояний пока очень благоприятен для итальянской команды, которая выиграла аж 14 игр. В активе бельгийцев всего четыре победы, а остальные четыре матча завершились вничью.

В прошлый раз обе команды имели возможность сыграть один против одного еще и во время финального турнира чемпионата мира по футболу. Это произошло в 2016 году на стадионе Лиона. Итальянцы, выигравшие 2: , оказались лучше в матче группового этапа. Менее чем годом ранее обе команды встретились в товарищеском матче в Брюсселе, в котором хозяева оказались лучше (3:1).

Кадровая ситуация

У тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса перед пятничной должна болеть голова. В матче за выход в полуфинал он не сможет задействовать двух очень важных игроков своей команды — Кевина Де Брюйне и Эдена Азара. Оба получили травмы во время недавней встречи с Португалией. У первого проблема с голеностопом, у второго — мышечная травма. Ранее Тимоти Кастань также выбыл из игры до конца турнира.

В итальянской команде можно ожидать небольших изменений в стартовом составе. Маттео Пессина, Мануэль Локателли и Федерико Кьеза, которые уже вошли в список бомбардиров этого турнира, рассчитывают на место в стартовой одиннадцатке. У команды Роберто Манчини под знаком вопроса Джорджио Кьеллини и Алессандро Флоренци, которые недавно жаловались на проблемы со здоровьем.

Предварительные стартовые составы

Бельгия: Куртуа; Алдервейрелд, Вермален, Вертонген; Т. Азар, Витсель, Тилеманс, Менье; Э. Мертенс, Лукаку, Карраско.

Италия: ﻿Доннарумма; Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола; Барелла, Жоржиньо, Верратти; Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Мнение букмекеров

Победа Бельгии в основное время – 3.62

Ничья – 3.15

Победа Италии в основное время – 2.45

Проход в полуфинал Бельгии – 2.22

Проход в полуфинал Италии – 1.66

Трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta та ТРК Україна