Спорт

Украинец будет драться в UFC: он подписал контракт с организацией

Денис Бондарь будет выступать в UFC

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Известный украинский боец ММА, а также чемпион WWFC Денис Бондарь теперь будет выступать в сильнейшей организации мире. Он официально подписал контракт с UFC.

Также стала известна дата дебюта украинского бойца в UFC. Первый свой поединок в новой организации украинский боец проведет уже совсем скоро. Дебют украинца запланирован на шестое февраля, пишет УРА-Информ со ссылкой на Companion UA.

В рамках турнира UFC Fight Night 184 украинец сойдется в поединке с американским бойцом Оди Осборном. Американец год назад дебютировал в сильнейшей организации мире. Тогда он на разогреве поединка Конор Макгрегор – Дональд Серроне досрочно проиграл Брайану Келлехеру. Всего в профессионалах ММА Осборн провел восемь поединков, среди которых пять выиграл и трижды проиграл.

28-летний Бондарь становился чемпионом в WWFC, а также является чемпионом мира-2019 по ММА среди любителей. На его счету 13 поединков, 12 из которых он выиграл.

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