Новый закон «про мову»: языковой омбудсмен рассказал, как избежать штрафов

На данный момент в регионах Украины нет каких-либо бесплатных курсов для изучения украинского языка

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Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что по территории украинского государства будут введены бесплатные курсы украинского языка в связи с принятием нового закона. Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, передает УРА-Информ.

Креминь заявил, что на данный момент в регионах Украины нет каких-либо бесплатных курсов для изучения украинского языка. Определенная доля программ по изучению украинского языка завершила свою работу. При этом, часть из них работают на основе закона «Кивалова-Колисниченко», который признан антиконституционным.

«Я считаю, что курсы должны быть для разных категорий бесплатными. Главное — уяснить для каких групп населения мы их проводим», – подчеркнул языковой омбудсмен.

Он добавил, что скорее всего, бесплатные курсы по изучению языка будут созданы для государственных служащих, которые ответственны за реализацию политики. Исходя из этого, они обязаны знать государственный язык.

Ранее сообщалось, что штрафовать украинцев за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут уже с 16 июля 2022 года.