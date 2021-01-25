Экономика

Средняя пенсия в Украине: в ПФУ посчитали размер выплат

В 2020 году средняя пенсия в Украине увеличилась на 400 грн

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Средний размер пенсии на территории украинского государства составляет 3507,51 грн. Это сумма средней пенсионной выплаты по состоянию на первое января 2021 года. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Помимо этого, в ПФУ заявили, что на территории Украины пенсии получают 11,1 млн граждан страны. Также там добавили, что 11,6% из них получают пенсию свыше 5000 грн.

Ранее сообщалось, что Уже 86 000 граждан Украины получают дополнительные пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

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