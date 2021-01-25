Средняя пенсия в Украине: в ПФУ посчитали размер выплат

В 2020 году средняя пенсия в Украине увеличилась на 400 грн
Средний размер пенсии на территории украинского государства составляет 3507,51 грн. Это сумма средней пенсионной выплаты по состоянию на первое января 2021 года. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.
Помимо этого, в ПФУ заявили, что на территории Украины пенсии получают 11,1 млн граждан страны. Также там добавили, что 11,6% из них получают пенсию свыше 5000 грн.
Ранее сообщалось, что Уже 86 000 граждан Украины получают дополнительные пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ).