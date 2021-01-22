Япония хочет отказаться от проведения ОИ в 2021 году: что будет с Олимпиадой

Сенсационные новости из Японии

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Поступает интересная информация об Олимпийских играх в Токио. Соревнования, перенесенные на 2021 год, могут вообще не состояться. По данным The Times, японцы откладывали объявление о решении и предложили альтернативное решение.

«The Times» со ссылкой на члена правительства Японии заявила, что Олимпийские игры в Токио будут отменены. Политик должен был донести, что сейчас цель — организовать мероприятие в 2032 году.

Пандемия коронавируса перенесла Игры на год. Теперь есть другие проблемы. Жители Японии скептически относятся к организации мероприятия, и по стране обрушилась новая волна заболевших, пишет УРА-Информ.

— Никто не хочет говорить это первым. Есть мнение, что это слишком сложно. Лично я не думаю, что Олимпиада состоится, — заявил анонимный японский политик.

Ранее генеральный директор оргкомитета Тоширо Муто заявил, что надеждой на Олимпиаду будет внедрение вакцины от коронавируса.

Президент МОК Томас Бах настаивал на том, что «плана Б» нет. — На данный момент у нас нет оснований полагать, что Игры не начнутся 23 июля 2021 года в Токио, — сказал он.

Ранее мы сообщали, что украинского баскетболиста отчисли из клуба НБА.