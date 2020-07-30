Первая такая миссия в истории: MARS 2020 стартует сегодня

Perseverance - или настойчивость – имя второго марсохода НАСА. Perseverance - это беспилотный роботизированный автомобиль весом в 1043 килограмма и размером с автомобиль. Марсоход должен работать не менее одного марсианского года (около 687 земных дней).

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Основные цели миссии марсохода - исследовать геологическое разнообразие на посадочной площадке, искать признаки потенциальной прежней марсианской жизни и собирать образцы горных пород, которые могут быть доставлены на Землю в ходе будущей миссии НАСА.

Марс, несмотря на то, что его называют Красной планетой, не особенно теплое место. Максимальная температура в области экватора составляет около 30 градусов Цельсия, но самая низкая вокруг полюса - даже минус 150-120 градусов Цельсия. - Однако вблизи экватора имеются хорошие условия для посадки зондов и марсоходов. Другие планеты в Солнечной системе определенно менее дружелюбны в этом отношении.

Это первая подобная миссия в истории.

Ранее мы сообщали, что НАСА отправит вертолет на Марс.