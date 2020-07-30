12:46 30.07.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Первая такая миссия в истории: MARS 2020 стартует сегодня

Марсоход Perseverance, который должен будет искать следы жизни на Красной планете должен вылететь на Марс в четверг. Ракетный марсоход взлетит с мыса Канаверал во Флориде. Ожидается, что приземление на кратере Марсианского Джезеро не произойдет до 18 февраля 2021 года.

Первая такая миссия в истории: MARS 2020 стартует сегодня

Perseverance - или настойчивость – имя второго марсохода НАСА. Perseverance - это беспилотный роботизированный автомобиль весом в 1043 килограмма и размером с автомобиль. Марсоход должен работать не менее одного марсианского года (около 687 земных дней).

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Основные цели миссии марсохода - исследовать геологическое разнообразие на посадочной площадке, искать признаки потенциальной прежней марсианской жизни и собирать образцы горных пород, которые могут быть доставлены на Землю в ходе будущей миссии НАСА.

Марс, несмотря на то, что его называют Красной планетой, не особенно теплое место. Максимальная температура в области экватора составляет около 30 градусов Цельсия, но самая низкая вокруг полюса - даже минус 150-120 градусов Цельсия. - Однако вблизи экватора имеются хорошие условия для посадки зондов и марсоходов. Другие планеты в Солнечной системе определенно менее дружелюбны в этом отношении.

Это первая подобная миссия в истории.

Ранее мы сообщали, что НАСА отправит вертолет на Марс.


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