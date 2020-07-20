НАСА отправит вертолет на Марс: это будет первая машина, которая полетит за пределами Земли

В НАСА ведутся последние приготовления к миссии "Марс 2020". Американцы хотят отправить марсоход Perseverance на Красную планету, к которой будет прикреплен вертолет Ingenuity Mars Helicopter. Это маленький, полуавтономный дрон (хотя НАСА называет его вертолетом), на который ученые очень надеются. Устройство должно доказать, что полеты возможны и на других планетах с атмосферой.

Об этом пишет УРА-Информ.

Вертолет будет прикреплен к нижней части марсохода и будет отсоединен от него вскоре после посадки. Марсоход отсоединится и исследует поверхность Красной планеты. Тем временем, отдельная команда, ответственная за вертолет, начнет свою работу.

Первый полет беспилотника состоится вскоре после приземления. Ученые хотят проверить, может ли вертолет действительно оставаться в воздухе Марса. Успешное испытание проложит путь для еще четырех экспериментов, которые будут проведены в следующие 30 марсианских (31 земных) дня.

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