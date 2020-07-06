Слабые пароли: что нужно знать, чтобы вас не взломали

Специалисты по безопасности годами требуют от пользователей создания надежных паролей. Некоторые веб-сайты даже требуют использования специальных символов или комбинации прописных и строчных букв. К сожалению, многие люди все еще делают школьные ошибки при создании паролей. Углубленный анализ, проведенный студентами Университета Кипра, должен стать серьезным сигналом тревоги как для руководителей компаний, так и для людей, отвечающих за безопасность ИТ. Молодые исследователи просмотрели миллиард комбинаций, они содержали почти 169 миллионов паролей и 393 миллион логинов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Это означает, что логины и пароли любят повторяться, что не является лучшим свидетельством творчества их авторов. Как вы можете догадаться, самый популярный пароль - 123456 - около 7 миллионов случаев на миллиард. Обращает на себя внимание тот факт, что 26 процентов пароли состоят только из букв и 29 процентов только из строчных. Авторы анализа считают, что менее 9 процентов паролей можно считать уникальными.

Нужно использовать длинные пароли, различные для разных аккаунтов, также обязательно нужно использовать специальные символы и менять пароли раз в два-три месяца.

Ранее мы сообщали, что Google Play удалил 25 приложений, которые воровали логины и пароли.