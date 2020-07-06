12:32 06.07.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100245459:labazovych

Слабые пароли: что нужно знать, чтобы вас не взломали

Студенты факультета компьютерной инженерии Кипрского университета проанализировали более миллиарда комбинаций имен пользователей и паролей, которые просочились из Интернета в результате различных видов нарушений.

Слабые пароли: что нужно знать, чтобы вас не взломали

Специалисты по безопасности годами требуют от пользователей создания надежных паролей. Некоторые веб-сайты даже требуют использования специальных символов или комбинации прописных и строчных букв. К сожалению, многие люди все еще делают школьные ошибки при создании паролей. Углубленный анализ, проведенный студентами Университета Кипра, должен стать серьезным сигналом тревоги как для руководителей компаний, так и для людей, отвечающих за безопасность ИТ. Молодые исследователи просмотрели миллиард комбинаций, они содержали почти 169 миллионов паролей и 393 миллион логинов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Это означает, что логины и пароли любят повторяться, что не является лучшим свидетельством творчества их авторов. Как вы можете догадаться, самый популярный пароль - 123456 - около 7 миллионов случаев на миллиард. Обращает на себя внимание тот факт, что 26 процентов пароли состоят только из букв и 29 процентов только из строчных. Авторы анализа считают, что менее 9 процентов паролей можно считать уникальными.

Нужно использовать длинные пароли, различные для разных аккаунтов, также обязательно нужно использовать специальные символы и менять пароли раз в два-три месяца.

Ранее мы сообщали, что Google Play удалил 25 приложений, которые воровали логины и пароли.


Поделиться

Читайте также:
 
Умер известный композитор Эннио Морриконе Данилов: русский язык не может быть вторым государственным в Украине Что делать с долларом: покупать или продавать - эксперт дал совет Известный 41-летний актер проиграл борьбу с коронавирусом
Проишествия
  • 13:59 В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия
  • 12:10 Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
  • 13:00 На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
  • 12:00 В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи
  • 11:00 Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
  • 15:33 На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек
  • 14:30 Самоубийство жены депутата: подробности происшествия
  • 13:59 В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильонов
  • 12:33 На военной базе Ирана прогремел взрыв
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив