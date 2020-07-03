11:31 03.07.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Google Play удалил 25 приложений, которые воровали логины и пароли: срочно удалите их и вы

Еще 25 приложений покинули магазин приложений Google. Эксперты по кибербезопасности из Evina обнаружили вредоносный код, который перехватывал доступ к учетным записям Facebook. Всего их скачали 2,34 миллиона раз.

Google Play удалил 25 приложений, которые воровали логины и пароли: срочно удалите их и вы

Программы использовались для подсчета шагов, редактирования изображений или видео, а также для управления файлами. Вредоносное ПО также появилось в фонариках, играх и коллекциях обоев. Что связывало приложения, так это код, обеспечивающий кражу учетных данных пользователей Facebook. Вредоносные программы искали приложения, запущенные на смартфоне или планшете Android.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Как установили эксперты из Evina, большинство приложений появилось в Play Store в 2019 году. Количество их загрузок было от 10000 до 500 тысяч. В общей сложности все программы, созданные Rio Reader LLC, были загружены 2,34 миллиона раз. Не было возможности оценить их ущерб, но в комментариях в Play Store появилось много жалоб.

Приложения, которые удалили из Google Play:

  • Accurate Scanning of QR Code
  • Anime Live Wallpaper
  • Classic Card Game
  • Color Wallpapers
  • Composite Z
  • com.tqyapp.fiction
  • Contour level Wallpaper
  • Daily Horoscope Wallpapers
  • iHealth Step Counter
  • iPlayer and Wallpaper
  • File Manager
  • Junk file Cleaning
  • Padenatef
  • Pedometer
  • Plus Weather
  • Powerful Flashlight
  • Screenshot Capture
  • Solitaire Game
  • Super Briths Flashlight
  • Super Flashlight
  • Super Wallpaper Flashlight
  • Synthetic Z
  • Video Maker
  • Wallpaper Level
  • Wuxia Reader

Ранее мы сообщали, что Microsoft представит новое меню "Пуск".


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