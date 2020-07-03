Google Play удалил 25 приложений, которые воровали логины и пароли: срочно удалите их и вы

Еще 25 приложений покинули магазин приложений Google. Эксперты по кибербезопасности из Evina обнаружили вредоносный код, который перехватывал доступ к учетным записям Facebook. Всего их скачали 2,34 миллиона раз.
Программы использовались для подсчета шагов, редактирования изображений или видео, а также для управления файлами. Вредоносное ПО также появилось в фонариках, играх и коллекциях обоев. Что связывало приложения, так это код, обеспечивающий кражу учетных данных пользователей Facebook. Вредоносные программы искали приложения, запущенные на смартфоне или планшете Android.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.
Как установили эксперты из Evina, большинство приложений появилось в Play Store в 2019 году. Количество их загрузок было от 10000 до 500 тысяч. В общей сложности все программы, созданные Rio Reader LLC, были загружены 2,34 миллиона раз. Не было возможности оценить их ущерб, но в комментариях в Play Store появилось много жалоб.
Приложения, которые удалили из Google Play:
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