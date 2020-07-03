Google Play удалил 25 приложений, которые воровали логины и пароли: срочно удалите их и вы

Программы использовались для подсчета шагов, редактирования изображений или видео, а также для управления файлами. Вредоносное ПО также появилось в фонариках, играх и коллекциях обоев. Что связывало приложения, так это код, обеспечивающий кражу учетных данных пользователей Facebook. Вредоносные программы искали приложения, запущенные на смартфоне или планшете Android.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Как установили эксперты из Evina, большинство приложений появилось в Play Store в 2019 году. Количество их загрузок было от 10000 до 500 тысяч. В общей сложности все программы, созданные Rio Reader LLC, были загружены 2,34 миллиона раз. Не было возможности оценить их ущерб, но в комментариях в Play Store появилось много жалоб.

Приложения, которые удалили из Google Play:

Accurate Scanning of QR Code

Anime Live Wallpaper

Classic Card Game

Color Wallpapers

Composite Z

com.tqyapp.fiction

Contour level Wallpaper

Daily Horoscope Wallpapers

iHealth Step Counter

iPlayer and Wallpaper

File Manager

Junk file Cleaning

Padenatef

Pedometer

Plus Weather

Powerful Flashlight

Screenshot Capture

Solitaire Game

Super Briths Flashlight

Super Flashlight

Super Wallpaper Flashlight

Synthetic Z

Video Maker

Wallpaper Level

Wuxia Reader

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