10:33 07.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине утонули 300 человек с начала лета

В Украине с началом лета на водоемах утонул гражданин страны. Только за 5 июля было зарегистрировано 16 летальных случаев на водоемах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УРА-Информ.

В Украине утонули 300 человек с начала лета

"С начала лета на водоемах страны утонул уже 291 человек. Только за сутки 5 июля количество утоплений составляло 16 человек. Подавляющее большинство случаев произошло из-за грубых нарушений правил безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

Также спасатели предостерегают граждан страны от опрометчивого поведения, как во время праздника Ивана Купала, так и в течение всего купального сезона до его окончания.

В ГСЧС отмечают, что карантинные ограничения, несмотря на ослабление до сих пор действует. Но они могут не иметь нужный эффект, если украинцы будут нарушать установленные ограничения.

"Спасатели отметили, что отправляясь отдыхать в места с повышенным уровнем опасности, а именно на реку или пруд, главное условие досуга - усиленное внимание и ответственность", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, чтоВВ 6 июня, грузовой поезд, который принадлежит Одесской железной дороге сошел с путей на станции Чернолесская в Кировоградской области, при этом разрушив служебное здание.ВВ 


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