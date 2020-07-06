Под Кировоградом поезд разрушил служебное здание

Сегодня, 6 июня, грузовой поезд, который принадлежит Одесской железной дороге сошел с путей на станции Чернолесская в Кировоградской области, при этом разрушив служебное здание. Машинисты не присутствовали в кабине на момент аварии. Об этомВ сообщает издание "Думская", передает УРА-Информ.
В издании отметили, что поезд врезался в служебное здание на станции и в результате этого повалил столб, вагоны слетели с рельсов, а часть из них перевернулась.
По предварительным данным, локомотив самовольно покатился во время стоянки. Ситуацию не проконтролировали машинисты, так как их не было в кабине на тот момент.
В результате происшествия пострадавших нету. В данный момен сотрудники железной дороги выясняют причину инцидента.
Стоит отметить, что в аварию попал электровоз ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска.
Также ранее стало известно, что вВ Эфиопии в ходе массовых протестов скончались как минимум 166 граждан.