Под Кировоградом поезд разрушил служебное здание

В издании отметили, что поезд врезался в служебное здание на станции и в результате этого повалил столб, вагоны слетели с рельсов, а часть из них перевернулась.

По предварительным данным, локомотив самовольно покатился во время стоянки. Ситуацию не проконтролировали машинисты, так как их не было в кабине на тот момент.

В результате происшествия пострадавших нету. В данный момен сотрудники железной дороги выясняют причину инцидента.

Стоит отметить, что в аварию попал электровоз ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска.

Также ранее стало известно, что вВ Эфиопии в ходе массовых протестов скончались как минимум 166 граждан.