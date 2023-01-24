Происшествия

Командование ВС РФ снова изменилось: Шойгу принял новое решение по войне в Украине

Родион Власов

В Министерстве обороны Российской Федерации снова начались перестановки, которые в теории могут отразиться на ведении боевых действий в Украинском государстве.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», сославшийся на источники «РБК» в Минобороны РФ, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу решил сменить командующих 2-х важных в войне с официальным Киевом военных округов. В сообщении говорится о том, что отныне Западный военный округ находится под командованием генерал-лейтенанта Евгения Никфорова. В то же время его предшественник в чине генерал-полковника Сергей Кузовлев отныне возглавляет Южный военный округ.

К сожалению, пока не поступало заявлений о том, как подобные перестановки способны отразиться на ведении войны в Украине. Так же неизвестно и то, почему вообще началась смена военного командования.

Напомним, у РФ осталось мало ракет: разведка выяснила, сколько ударов еще может ждать Украину.

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