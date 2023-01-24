На Киевщине готовят особые объекты: Шарий показал, что роют под землей (фото)

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Об этой информации сообщил Шарий в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Киевская область. Подготовка всерьез», – коротко написал видеоблогер, разместив тематические кадры в посте.

На них видно, как люди сооружают некоторые объекты, предназначение которых, к сожалению, до сих пор неизвестно. Эксперты пока не успели ничего сказать по этому поводу. Что примечательно, некоторые из них даже располагаются под землей.

Возможно, вышеуказанное – это специальные оборонительные рубежи для Вооруженных сил Украины. Однако не исключается, что данные объекты созданы для цивильного населения в случае повторных атак Российской Федерации на Киевскую область со стороны Республики Беларусь.

Напомним, на Банковой переживают – инсайдер раскрыл, какая информация «всплыла» на поверхность.