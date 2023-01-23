У РФ осталось мало ракет: разведка выяснила, сколько ударов еще может ждать Украину

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«У Кремля остались «Искандеры» наряду с ракетами типа Х-101 и Х-555. Наши подсчеты подвели нас к итогу, что у России есть не более 20% от довоенных запасов от того, что было изготовлено во время военных действий. Имеем в заключении примерно 550 единиц ракет. Такой потенциал позволит им провести еще 2-3 массовых удара в количестве более 80 ракет», – сказал в начале Скибицкий.

Однако затем он добавил, что РФ решила идти несколько иным путем. По его словам, чтобы перекрыть вышеупомянутый дефицит, военные России отныне используют и дроны-камикадзе, которые были произведены в Иране, а также в РФ.

Напомним, это решающий год – Зеленский признался, для чего Запад дает Киеву вооружение.