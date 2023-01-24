Жданов ответил, будут ли предупреждать гражданских об угрозе нового наступления РФ

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Об этой информации сообщил Tsn.ua, передает Ura-inform.

Жданов заверил, что в случае нового наступления России на Украину с разных направлений, жителей приграничных населенных пунктов обязательно предупредят об угрозе. Также, добавил эксперт, местным жителям будет предложена эвакуация в более безопасные места.

«Конечно, сообщат. И власти предложат вам эвакуироваться, если будет угроза повторной попытки вторжения со стороны Беларуси или Курской, Брянской или Белгородской области РФ. Поэтому не переживайте», — заверил военный эксперт жителей приграничных территорий.

Напомним, ранее сообщалось, когда можно будет говорить о конце войны: в разведке назвали даты.