Общество

Жданов ответил, будут ли предупреждать гражданских об угрозе нового наступления РФ

Родион Власов

Украинский военный эксперт Олег Жданов рассказал, будут ли в случае угрозы нового нападения российских войск предупреждать мирное население об опасности.

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Об этой информации сообщил Tsn.ua, передает Ura-inform.

Жданов заверил, что в случае нового наступления России на Украину с разных направлений, жителей приграничных населенных пунктов обязательно предупредят об угрозе. Также, добавил эксперт, местным жителям будет предложена эвакуация в более безопасные места.

«Конечно, сообщат. И власти предложат вам эвакуироваться, если будет угроза повторной попытки вторжения со стороны Беларуси или Курской, Брянской или Белгородской области РФ. Поэтому не переживайте», — заверил военный эксперт жителей приграничных территорий.

Напомним, ранее сообщалось, когда можно будет говорить о конце войны: в разведке назвали даты.

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