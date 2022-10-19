Политика

У Путина появился неожиданный страх: экс-депутат Госдумы сказал, в чем он заключается

Ирина

Президент России Владимир Путин уже испытывает серьезный страх после объявленной мобилизации, потому что его действия представляют собой одностороннее превышение полномочий. Однако ключевые опасения у него есть насчет другой проблемы.

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Об этом в интервью «УНИАН» заявил бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, передает «УРА-Информ».

«Путин вел себя так, как будто это была не война, а спецоперация, и многие вели себя так, как будто они ее поддерживали. Это похоже на бой без правил по телевизору, где ты можешь подбодрить кого-то, но не на ринге…А потом они мобилизуются и говорят: «Ты будешь драться на ринге с этим ужасным противником, которым мы являемся. Все собираются черепа крушить. Говорят: “А мы не договаривались”. Отвечают: “А мы ничего не знаем. Тогда будешь сидеть 10 лет», – сообщил в начале экс-политик.

Гудков подчеркнул, что в России рейтинг кремлевского лидера резко падает. По его словам, это уже было замечено, поскольку ненависть к Путину вспыхнула даже среди лояльных избирателей. В связи с этим, как утверждает Гудков, российские власти испугались и сделали вид, что ограничивают мобилизацию.

Он также назвал Путина «трусливым преступником», который может «только убивать беззащитных людей и организовывать теракты»:

«Но он очень боится потерять власть, жизнь и свободу. Поэтому он очень тонко чувствует настроение людей. Думаю, ему сказали, что мобилизация должна прекратиться, иначе неизвестно, куда пойдет энергия мобилизованных», – уверяет экс-депутат.

По словам Гудкова, происходящее сейчас в российской армии подтверждает тотальную неустроенность и бесконтрольность в вооруженных силах РФ.

«Внутри люди уже начинают драться. Наверное, потому что берут что-то подозрительное у этих таджиков или узбеков. Скажем, бронежилеты. Может потому что все мелко. Оскорбил армию и все закончилось расстрелом», – заключил Гудков.

Напомним, Москва выдвинула ультиматум Европе: стало известно, на что рассчитывает Кремль.

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