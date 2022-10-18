Разведка Британии выяснила планы Кремля по Беларуси: источник «слил» информацию

Британская разведка «МИ-6», которая, как известно, напрямую сотрудничает с Офисом Президента в Украине, передала новые сведения насчет планов Российской Федерации по РБ. Выяснилось, что Кремль начал свозить туда соответствующий вид техники.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на своего инсайдера в ОП, передает «УРА-Информ».

«Разведка Британии передала данные представителям главы Украины Владимира Зеленского. В них речь идет о том, что Российская Федерация решила усиливать группировки на территории Республики Беларусь. В количественном соотношении она будет достигать размеров в 70-80 000 человек», – сказано в сообщении.

Далее было добавлено, что уже в ближайшие дни РФ перекинет на территорию Беларуси около 170 танков и сотню артиллерийских орудий, калибр которых достигает размеров больше 100-мм. По идее, как заявляет источник, это должно усилить уже имеющиеся силы в регионе.

«Британцы сообщили, что на территории Беларуси уже есть 200 танков и около 500 разных систем артиллерии», – заключил источник.

Напомним, у Байдена поставили Зеленскому новое требование: инсайдер ОП сказал, в чем оно заключается.