Акцент

Разведка Британии выяснила планы Кремля по Беларуси: источник «слил» информацию

Ирина

Британская разведка «МИ-6», которая, как известно, напрямую сотрудничает с Офисом Президента в Украине, передала новые сведения насчет планов Российской Федерации по РБ. Выяснилось, что Кремль начал свозить туда соответствующий вид техники.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на своего инсайдера в ОП, передает «УРА-Информ».

«Разведка Британии передала данные представителям главы Украины Владимира Зеленского. В них речь идет о том, что Российская Федерация решила усиливать группировки на территории Республики Беларусь. В количественном соотношении она будет достигать размеров в 70-80 000 человек», – сказано в сообщении.

Далее было добавлено, что уже в ближайшие дни РФ перекинет на территорию Беларуси около 170 танков и сотню артиллерийских орудий, калибр которых достигает размеров больше 100-мм. По идее, как заявляет источник, это должно усилить уже имеющиеся силы в регионе.

«Британцы сообщили, что на территории Беларуси уже есть 200 танков и около 500 разных систем артиллерии», – заключил источник.

Напомним, у Байдена поставили Зеленскому новое требование: инсайдер ОП сказал, в чем оно заключается.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

В РФ признались, каким государством хотят видеть Украину: на заявление обратили внимание даже ВСУ

Главнокомандующий так называемой «специальной военной операции» в Украинском государстве Сергей Суровикин сообщил об особом отношении РФ к нашей стране. По его словам, Кремль заинтересован только в одной Украине, которая будет соответствовать его требованиям.

Ирина

Сербия закрывает посольство в Украине – Шарий сообщил, какой сигнал могла дать Москва

Одиозный блогер и глава партии «ППШ» Анатолий Шарий обратил внимание на тот факт, что Сербия решила свернуть свою дипломатическую миссию на территории Украинского государства. Деятель медиа утверждает, что это может быть связано с особым «знаком» Кремля.

Ирина

В НАТО намерены передать Украине мощную технику: Столтенберг сказал, на что решился Блок

Ключевой представитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил о том, что Украинское государство получит соответствующее вооружение, которое поможет справиться с российским агрессором.

Ирина

Херсонщина переходит под контроль Украины: Янушевич сказал, сколько населенных пунктов взяли ВСУ

Губернатор Херсонской области Ярослав Янушевич утверждает, что Вооруженные силы Украинского государства сумели добиться больших успехов на южном направлении. По его словам, уже немало населенных пунктов было освобождено от оккупантов РФ.

Ирина

ВСУ начали теснить армию РФ на Херсонщине: журналист выяснил, где украинцы показали успех

На правобережье Херсонской области идет контрнаступление ВСУ. Как оказалось, у Вооруженных сил Украины есть большие достижения на Юге. Благодаря ним журналисты начали говорить о скором выходе на ключевой город направления – Херсон.

Ирина

В США сказали, будут ли отправлять войска в Украину: Белый дом принял решение

Представители власти Америки снова были вынуждены поднять тему касательно внедрения своего контингента в войны РФ против Украинского государства. Как сообщил Белый дом, у США есть определенные опасения насчет Кремля, поэтому они приняли свое решение.