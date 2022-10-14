Происшествия

К армии РФ присоединился неожиданный отряд: СМИ оказались в замешательстве (кадры)

Ирина

Со стороны Российской Федерации снова появились достаточно абсурдные видеоролики. На них по каким-то причинам представители православной церкви России учатся стрелять из оружия и даже угрожают так называемым «врагам Отечества».

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

На кадрах видно, как стоит взрослый мужчина в рясе священнослужителя. Однако вместо кадила или Библии в руках он держит ракетницу, с которой несколько позже стреляет. Сзади мужчины находится еще один возможный представитель церкви, однако источник этого не подтвердил.

Сообщество же оказалось в замешательстве. Многие даже вспомнили заповедь: «Не убий».  Однако, очевидно, что православный священник учится обращаться с вооружением для совершенно иных целей. Впрочем, на камеру он их не раскрывал.

Со стороны представителей Минобороны РФ вообще никаких заявлений не было насчет «боевых попов». В соцсетях люди разделились на два лагеря: первые считают, что подобные инциденты единичны, а другие говорят о целых отрядах «боевых попов».

Напомним, ВСУ готовят новое контрнаступление: источник ОП раскрыл, где будет прорыв на этот раз.

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