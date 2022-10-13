Политика

ВСУ готовят новое контрнаступление: источник ОП раскрыл, где будет прорыв на этот раз

Ирина

Как известно, многие украинцы не хотят терпеть оккупантов на своей земле, и их мнение разделяет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Именно поэтому уже сейчас прорабатывается план контрнаступления по одному из важных направлений фронта.

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Данная информация представлена телеграм-каналом «Резидент», сославшийся на своего инсайдера в ОП, передает «УРА-Информ».

В самом начале источник сообщил о том, что Генштаб начал подготавливать контрнаступление на территории Запорожской области. Приоритетная цель – город Энергодар и Запорожская АЭС, которая находится под контролем оккупантов с марта 2022 года.

«ВСУ принялись концентрировать технику на Запорожье. В Никополь, а также Марганец были переброшены морпехи. Именно они должны осуществлять десант на левый берег реки Днепр. Однако Банковая торопит главнокомандующего Валерия Залужного. По задумке прорыв нужно сделать до того, как на фронт пребудут резервисты армии России», – заключил источник.

Напомним, машину «главы» Энергодара расстреляли: ВСУ узнали, в каком состоянии коллаборант.

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