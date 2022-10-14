Экономика

Украину может ожидать еще один кризис: инсайдер ОП сказал, какой план вынашивает Кремль

Ирина

Известно, что уже на сегодняшний день Украинское государство столкнулось сразу с несколькими кризисными ситуациями. Однако проблема может ухудшиться из-за будущих действий Российской Федерации, которая уже, вероятно, продумывает свой план.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на инсайдера ОП, передает «УРА-Информ».

«Наш источник из Офиса Президента сообщил, что Украина может столкнуться с серьезным продовольственным кризисом. Причиной тому станут ракетные удары РФ по критической инфраструктуре», – сказано в начале сообщения.

Далее источник добавил, что у Зеленского дали соответствующее задание Кабинету министров. Оно заключается в том, чтобы была подготовлена стратегия продовольственной безопасности государства в условиях кризиса энергетического формата.

На этом фоне неизвестно, есть ли какой-то план у самого премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля или у его аппарата. Впрочем, многие надеются на то, что источник ОП может ошибаться насчет подлых действий Кремля.

Напомним, отопительный сезон в Украине под угрозой: источник в ОП сказал, что произошло.

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