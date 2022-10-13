В России показали новую карту своего государства: стало известно, что там изменилось (фото)

На территории Российской Федерации снова отличились скандальным поступком. На этот раз власти выпустили карту, которая не соответствует действительности по всем международным правилам. На ней присутствуют те территории, которые де-факто не принадлежат России.

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Об этой информации сообщил «Остров», сославшийся на российские СМИ, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что впервые заметили новые карты на территории столицы РФ – в Москве. Именно там любопытствующие люди увидели карту, к которой добавили немало новых регионов, которые, как известно, принадлежат Украинскому государству.

«Карты начали выпускаться на основании данных Росреестра», – сказано в сообщении Центра картографии Российской Федерации.

Международная общественность и сами украинцы с возмущением отреагировали на увиденное. Как известно, никто кроме Северной Кореи не признал аннексии территорий Украины. Более того, все страны Запада призывают Россию покинуть территорию Украины, которая была признана в 1991 году.

Напомним, мобилизованные россияне начали массово погибать на войне: ГУР представило «говорящую» статистику.